L’uomo come risposta alla fragilità sistematica Il Microsoft-down letto dal prof Setola

(Di sabato 20 luglio 2024) Quello che è occorso venerdì, ovvero la paralisi di diversi aeroporti, il blocco di alcuni servizi bancari, l’interruzione dei servizi di telecomunicazioni in molti Paesi, non è stato per nulla un evento inaspettato. Fin dai lavori pioneristici di Rinaldi e Perrow della metà degli anni Novanta, la comunità scientifica ha evidenziato che la società moderna è intrinsecamente fragile. È fragile nella misura in cui è complessa. Complessità intesaco-presenza di una moltitudine di fattori, elementi, attori che interagiscono fra loro per l’erogazione di servizi e l’esecuzione di attività.