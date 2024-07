LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Valensin e Nappi volano in finale nei 200 Villa fa record italiano di categoria nel giavellotto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Bella lotta nel salto con l’asta con il belga Urbanczyk che sale in prima posizione essendo il primo a saltare a 5 metri. 19.20 Lontano invece Perrella che è solo undicesimo con la misura di 53.83. 19.17si mette in testa alladel lancio del! L’azzurro fa 76.04 facendo ilunder 18. 19.13 Stravince il polacco Strzelecki con il tempo di 46.50 (dei campionati) davanti a Klmenic che fa 46.78 e Kelly che fa 46.97. Ottavo Riccardo Fumagalli con 48.00. 19.09 Siamo alladei 400 metri al maschile: in corsia 2 c’è il nostro Riccardo Fumagalli. 19.05 Indei 200 vanno anche il polacco Foremny, l’irlandese Burke e il norvegese Altmann Opuama. 18.55: Anche Caporusso innei 200! L’azzurro chiude secondo la seconda semicon 21”45 alle spalle dello svedese Bevanda 18.