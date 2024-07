Le pagelle del Tim Summer Hits | Emma splende 8+ omaggio di Conti a Pino D’Angiò 10+

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 luglio 2024) Siamo all’ultimo appuntamento del Tim: il quarto, e già ci manca. L’appuntamento dell’estate, un format che si è affermato anno dopo anno, che è “giovanissimo”, eppure in grado di movimentare l’estate italiana degli spettatori da casa e del pubblico che ha avuto la fortuna di vivere il concerto. Nel 2023 a Rimini, nel 2024 a Roma, con la conduzione di Carloe di Andrea Delogu. Una coppia ben assortita sul palco, in grado di completarsi, e non è facile con un gigante come: prove di Sanremo? Chissà. I Ricchi e Poveri aprono la quarta serata. Voto: 9 C’è un motivo se i Ricchi e Poverinuano a essere sul “pezzo”: non hanno mai tradito la loro identità. Nemmeno a Sanremo 2024, dove hanno portato un brano che rispecchia pienamente il loro stile. Ma non tutta la vita è stata un successo, una canzone che si è preannunciata tormentone e, alla fine, lo è stata.