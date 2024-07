La casa di comunità di Seregno Trovata la nuova sede I lavori dureranno un anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutta la città incrocia le dita: tra un annetto, forse anche meno, potrebbe aprire ladi. Una struttura di cui si sente enormemente la mancanza e che potrebbe andare a colmare anche alcune lacune. Tra queste, la carenza dei medici di medicina generale: la situazione è peggiorata perché è andato in pensione anche il dottor Emilio Mariani lasciando numerosi pazienti senza un punto di riferimento fisso. Per tanti, dunque, la necessità di rivolgersi all’ambulatorio medico temporaneo che, in origine, non era nemmeno presente in città: i seregnesi, quando era scoppiato il problema, dovevano recarsi a Giussano o a Seveso. Poi il disagio è stato limitato aprendo un ambulatorio medico temporaneo nell’ex ospedale in via Verdi.