Iran | Blinken ‘può produrre materiale fissile per arma nucleare in 1-2 settimane’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Washington, 20 lug. (Adnkronos/Dpa) – L’è probabilmente in grado disufficiente per l’uso in un’entro “una o due settimane”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony. “Non hanno prodotto un’, ma è qualcosa che ovviamente monitoriamo con molta, molta attenzione”, ha spiegatoall’Aspen Security Forum in Colorado. Teheran si era impegnata a limitare il suo programmain un trattato storico nel 2015, ma l?ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato dall?accordo nel 2018, imponendo dure sanzioni economiche. In cambio, l?ha ripreso l?arricchimento dell?uranio e ha limitato le ispezioni da parte dell?Agenzia internazionale per l?energia atomica (Aiea).