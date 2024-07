Il vicesindaco | Convocheremo Enel a settembre Serve chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) "Abbiamo deciso di attivare il Coc del Comune in via precauzionale. Intanto pensiamo a risolvere questa emergenza, poi a, una volta tornata la normalità, ci metteremo attorno a un tavolo con i vertici diper fissare bene la situazione della rete elettrica nel capoluogo dorico. Entro la giornata di oggi (ieri, ndr.) il problema dovrebbe essere superato con il passaggio dai generatori alla linea elettrica principale". Le parole, seppur misurate, dell’assessore comunale con delega alla Protezione civile, Giovanni Zinni, evidenziano un certo fastidio per quanto accaduto negli ultimi giorni ad Ancona a proposito dei ripetuti black-out di corrente a macchia di leopardo. Zinni non ha attaccato direttamente l’azienda elettrica, ma ha posto dei paletti: "Spero che le linee vengano messe in sicurezza attraverso una manutenzione straordinaria da parte diha aggiunto Zinni .