Il difficile ritorno di Sofia Goggia sugli sci dopo l’infortunio | Il dolore c’è Ecco qual è lo scenario peggiore

(Di sabato 20 luglio 2024)si è fratturata la tibia e il malleolo tibiale destri il 5 febbraio a Ponte di Legno. In questi giorni è tornata sullo Stelvio. Ma il recupero non è semplice. Lei ha tanta voglia di rientrare, ma anche molti dolori da affrontare. «Vacanze? Zero. Ho fatto 10 giorni a maggio, andrò 3 giorni al mare a fine luglio,che sarò stata in Austria per impegni con la Red Bull. Ricomincerò a inizio agosto, poi fino alla partenza del 19 per l’Argentina con la squadra sarà una partita di ping pong, dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Il«devo capire come abbatterlo quando metto lo scarpone. Come disse Annibale valicando le Alpi, se non troveremo una strada, la costruiremo. Sperimenterò soluzioni in carbonio, sottili e su misura, da inserire tra calza e scarpone.