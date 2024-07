Francesca Pascale le prime parole dopo la rottura con Paola Turci

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 luglio 2024)cinque anni d’amore e due di matrimonio, è ufficialmente giunta al capolinea la relazione fra. L’ormai ex coppia si era conosciuta a un concerto della cantante ed era stata proprio laa chiederle di sposarla due anniil loro primo bacio. Le nozze si erano tenute in una delle incantevoli location che offre la bellissima Toscana.i rumor che avevano iniziato a circolare nei mesi scorsi, pochi giorni fa la conferma da parte di Dagospia: fraè purtroppo finita. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, lasi è lasciata andare a qualche dichiarazione: È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi.