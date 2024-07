Federico Bevilacqua e il terribile schianto in moto | chi era l’avvocato milanese morto sull’A12

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Milano – Ha perso il controllo della suamentre stava percorrendo l’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, per raggiungere la moglie che lo stava aspettando nella loro casa del Levante ligure per trascorrere insieme il fine settimana. Un urtocon l’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita così, nella serata di venerdì,, 51 anni. In base a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell’incidente per i rilievi, intorno alle 20.30 di venerdì,viaggiava sulla suaciclettain direzione Livorno quando, poco dopo Chiavari, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente al suolo. Il tratto di strada non ha telecamere e nessun testimone ha assistito all’incidente e quindi la ricostruzione di quando accaduto non è ancora definitiva.