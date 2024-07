Equitazione | le Cannes Stars calano il tris! Vittoriose anche nella Global Champions League di Riesenbeck

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo l’opening di Doha e l’ultima tappa a Monaco, levincono ancora una volta: la formazione tutta al femminile del più importante circuito equestre di salto ostacoli si è impostatappa di. Sul campo di gara tedesco, la line up formata da Sophie Hinners (montante Iron Dames Singclair) e Katrin Eckermann (in sella a Chao Lee) si è imposta con il tempo di 161.19 senza alcun tipo di errore andando a precedere sul podio i Rome Gladiators, secondi a 164.57 con 4 penalità, e i padroni di casa deiInternational, terzi a 167.44 con 5 penalità. Nulla da fare per i Mexico Amigos di Giacomo Casadei, arrivati in 14esima posizione, con il cavaliere azzurro – montante Corradiena Van’t Klein Asdonkz – particolarmente falloso nel primo round della competizione, chiusa a 82.44 con 8 penalità.