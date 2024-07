Ecco tutte le canzoni di ‘Cattivissimo Me 4’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il franchise di “Cattivissimo Me” è noto non solo per le sue avventure esilaranti e le adorabili creature gialle in tuta blu, ma anche per le sue colonne sonore iconiche. Il quarto capitolo, “Cattivissimo Me 4”, non fa eccezione e continua la tradizione con una selezione musicale eccezionale. “Cattivissimo Me 4”: Una Colonna Sonora Indimenticabile per il Nuovo Capitolo del Franchise In “Cattivissimo Me 4”, ritroviamo Gru, doppiato da Steve Carell, e la sua famiglia allargata. Secondo la sinossi ufficiale: “Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes accolgono un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., che è intenzionato a tormentare suo padre. Gru affronta una nuova nemesi in Maxime Le Mal e la sua fidanzata Valentina, e la famiglia è costretta a fuggire”. Questa nuova avventura promette di essere ricca di azione, emozioni e risate.