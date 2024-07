Domizia Castagnini e l’abito da sposa scelto per il matrimonio da sogno a Pesaro con Pecco Bagnaia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Abito dasplendido per, da oggi sarà la moglie di. Un vestito firmato Ratti, arrivato direttamente dalla boutique e commissionato dalla sarta. Abito con trasparenze in pizzo, lungo con il colletto alto; trasparenze e bottoncini sulla schiena. Capelli raccolti, massima eleganza: il velo lungo con i bordi ricamati. Maniche lunghe con polsini ampi, sempre ricamati.è arrivata a bordo di un’auto blu.è arrivato in chiesa alle 16.20, laalle 16.45. ph.LucaToni Entrambi gli sposi si sono fermati davanti alla chiesa per salutare la folla presente: tanti i curiosi arrivati per vedere anche gli ospiti vip (video). Tra questi, ad arrivare tra i primi, Valentino Rossi, il fratello Luca Marini e Cesare Cremonini.