Cattivissimo Me 4 in anteprima nelle sale UCI Cinemas

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 20 luglio 2024) Ledel circuito UCIospiteranno le anteprime diMe 4, ennesimo capitolo della fortunata saga animata Illumination Entertainment. L’appuntamento con Gru ed i suoi folli Minions è fissatodel circuito UCIper il giorno 7 agosto 2024 (il film sarà poi distribuito il 21 agosto), e per l’occasione per i più piccoli ci sarà una simpaticissima sorpresa. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa ufficiale da poco diramato: Mercoledì 7 agosto arriva innel Circuito UCIMe 4, l’attesissimo nuovo capitolo delle avventure del malvagio Gru. Distribuito da Universal Pictures International Italy, il film uscirà in tutte lemercoledì 21 agosto. I clienti di UCIche acquisteranno il biglietto per l’del 7 agosto sul sitome4.uci