Carinola tensioni al carcere tra detenuti e poliziotti penitenziari

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMomenti di tensione aldi(Caserta), dove un gruppo disi è scagliato contro i. Lo denuncia il segretario del Sindacato Autonomo Poliziaa (Sappe) Ettore Natale, che racconta che “un detenuto che pretendeva di essere messo a lavorare, non contento delle risposte avute, ha prima tentato di aggredire un ispettore di Polizia e poi, dopo essere rientrato in Sezione, ha sobillato gli altri ristretti gridando di essere stato picchiato. Una cinquantina disi sono quindi scagliati contro l’ufficio della sorveglianza, alcuni armati di bastoni, per aggredire e picchiare il comandante e l’ispettore.