Calciomercato Napoli Conte rischia di perderlo | scattato ultimatum

(Di sabato 20 luglio 2024) Per il nuovodi Antoniobisogna registrare unarrivato dalche non ha fatto piacere ai tifosi del club partenopeo. Ildi Antoniosi è allenato questa mattina a Dimaro in vista della gara di oggi contro il Mantova di Davide Possanzini. Gli azzurri, esattamente alle ore 18.00, scenderanno in campo per sfidare per disputare l’ultima partita amichevole in programma in Trentino. Nella giornata di domani, infatti, il gruppo azzurro tornerà nel capoluogo partenopeo per poi partire giovedì prossimo alla volta di Castel Di Sangro. Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida amichevole contro il Mantova, la luce dei riflettori in casa partenopea è tutta rivolta verso il. Dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, di fatto, i tifosi partenopei attendono nuovi colpi in entrata da parte di Giovanni Manna.