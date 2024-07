’Amare Cucina’ la cena è un viaggio personale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Con la filosofia del menù ‘Fidati di me’, Stefania Camurri, chef del ristorante Amare Cucina e Cantina, inaugurato a Carpi il 13 marzo, prende per mano i suoi clienti e li accompagna in un sorprendenteattraverso gusti raffinati e sapori unici. Rientrata da pochi mesi dopo una lunga esperienza in Toscana, la chef carpigiana è riuscita a riproporre questa idea anche nella sua città natale. "Dodici anni fa – racconta Stefania Camurri – dopo il terremoto sono andata a Campiglia Marittima dove ho avviato un progetto con il menù ‘Fidati di me’. Sono stati anni bellissimi, tuttavia il lavoro era prevalentemente stagionale e mi mancava la possibilità di avere una progettualità nel lungo periodo.