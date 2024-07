Allerta meteo a Milano tra domenica e lunedì | forti acquazzoni e raffiche di vento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)– Nuovaper temporali a. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'gialla (ordinaria) dalle 12 di domani,21 luglio, fino alle 6 del mattino di22 luglio. Lo fa sapere in una nota il Comune di. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il caldo afoso che ha caratterizzato la settimana ha quindi le ore contate. Ma è bene prestare attenzione alle precipitazioni in arrivo, che potrebbero essere di forte intensità e portare con sé anchee grandine. Ecco le previsioni per le prossime ore.