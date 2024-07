Zangrillo | Grande rapporto con Marotta Mi auguro che Gudmundsson resti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alberto, Presidente del Genoa, si è espresso sulla possibilità che Albertsi trasferisca all’Inter. LE PAROLE – Alberto, intercettato da Sky Sport all’uscita dall’incontro della Lega Serie A cui ha partecipato anche Giuseppe, si è così espresso sul caso Albert: «Parlato condi? Constraordinario, lui sa di calcio molto più di me. Io ho detto che Albert può sognare, ma può continuare a farlo anche a Genova, io auspico continui a farlo a Genova. Non c’è nessun tipo di problema, al di là di quello che sarà il mercato che non è deciso da me». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «con