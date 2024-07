Traffico illecito di uccelli maxi operazione sull’asse Polonia-Italia | sequestrati 140mila euro contestata l’associazione a delinquere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Migliaia di pulli presi dai nidi in, trasportati al confine con l’e poi venduti ad allevatori compiacenti. E, alla fine, usati come richiami vivi – cioè esche – in quella pratica anacronistica a vantaggio dei cacciatori di avifauna. Nelladenominata “Turdus aureus” condotta dal Reparto operativo-Soarda del raggruppamento carabinieri Cites, insieme al Gruppo carabinieri forestali di Perugia e al Centro anticrimine natura di Udine, i militari hanno scoperto e bloccato l’attività illegale didi. In particolare, i 131 carabinieri forestali impiegati nell’attività investigativa hanno sequestrato circain contanti e un migliaio di pulli destinati alle doppiette. Si tratta di un business– di cui ilFattoQuotidiano.it si era occupato qui – che vale circa 15 milioni diall’anno.