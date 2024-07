Torino telecamere con AI | il Garante della Privacy apre un' istruttoria

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’applicazione dell’intelligenza artificiale e i suoi pericoli. Nel caso del nuovo sistema di videosorveglianza adottato dal Comune diinterviene direttamente ilper la protezione dei dati personali con una formale richiesta di informazioni sull’utilizzo dell’IA. Secondo notizie di stampa, sfruttando l’intelligenza artificiale la polizia municipale riuscirebbe a capire in tempo reale se occorra intervenire in una situazione di emergenza o per motivi di sicurezza.