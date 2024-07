Superman quale sarà il prossimo film DCU scritto da James Gunn? Il regista ha la risposta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024)conosce giàandrà a scrivere per i DC Studios dopo la conclusione del suo lavoro suMancano ancora alcune settimane al completamento delle riprese principali di, ma il capo dei DC Studiossa giàil suoprogetto per il DC Universe., che ha diretto i tredel franchise di Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, è stato assunto nel 2022 per dirigere i neonati DC Studios insieme al produttore Peter Safran.è il primo grandeche scrive e dirige, ma haanche Creature Commandos, la serie animata che uscirà a dicembre e gli episodi della Stagione 2 di Peacemaker. Qualunqueil suo