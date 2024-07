Rapina farmacie e negozi sotto la minaccia di forbici o armi | arrestato 37enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Cinque rapine in farmacia e altri esercizi pubblici nel dicembre dell'anno scorso. È questa l’accusa nei confronti di un marocchino, che è statodagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile di Milano lo avevano già fermato in flagranza il 19 dicembre del 2023 mentre stava compiendo unaai danni di uno di prodotti di bellezza e benessere in corso Lodi. Dopo aver aggirato il bancone, l’uomo avevato le due dipendenti con dellee preso il denaro in cassa. Ma era stato subitodalla Polizia di Stato.