Ondata di caldo | diversi blackout ad Ancona e provincia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024) A causa dell’eccezionaledisi registranoad. Il più preoccupante all’ospedale pediatrico Salesi, dove non sono partiti i generatori quando è mancata l’energia elettrica, lasciando i degenti e le sale operatorie senza corrente. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per dare supporto al personale medico e infermieristico per assistere le persone presenti nella struttura e per lo spostamento dei piccoli degenti, alcuni in incubatrice.