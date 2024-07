Netfix supera le attese gli abbonati crescono di 8 milioni | ricavi saliti del 17%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Netflix macina record su record, aggiungendo 8,05di nuovinel secondo trimestre del 2024 endo ampiamente le previsioni degli analisti, rafforzando così la sua posizione di leader nel settore dello streaming. Con questo risultato, Netflix raggiunge un totale di 277,65dia livello globale, consolidandosi come la piattaforma di streaming più popolare al mondo. Nonostante l’azienda abbia annunciato che a partire dal 2025 non pubblicherà più dati trimestrali sui nuovi, continuerà a comunicare traguardi significativi e novità rilevanti. I risultati dell’azienda Le misure contro la condivisione delle password e l’introduzione degli abbonamenti con pubblicità non hanno avuto così effetti negativi.