Napoli accordo e cessione | telenovela finita lascia gli azzurri

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilha raggiunto l’per lagliunadi calciomercato. Ecco quanto incasserà De Laurentiis Nono giorno di ritiro in quel di Dimaro-Folgarida per il: Antonio Conte continua il suo lavoro con i calciatori, fatto di allenamenti intensi e tattici, con particolare attenzione sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Le sue urla si percepiscono nitidamente fin sulle tribune del campo di Carciato ed i tifosi apprezzano, contenti di notare quella grinta mancata nella scorsa stagione. Il ds Manna, intanto, lavora alacremente sul mercato: il dirigente azzurro è impegnato sia per quanto riguarda gli ingressi che per le uscite, con la rosa da completare e gli obiettivi da portare a termine.