Milan il club Gerry Cardinale davanti a tutti | è il più cresciuto negli ultimi quattro anni  Il primato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 luglio 2024), il: è il piùe detiene il primato anche in Italia. I dati La mano della proprietà americana sulsi sta facendo sentire. Nel report pubblicato da BrandFinance, emerge che ildi via Aldo Rossi è la società calcistica che è più cresciuta a livello di brand. Dai dati si evince che il Diavolo è ilche ha fatto registrare il maggiore incremento a livello internazionale nel quadriennio 2021-24. C’è, poi, anche un’altra particolarità importante: la società guidata dall’imprenditore americanoè stata l’unica in Italia ad aver aumentato il proprio valore nell’ultimo anno, passando da 358 milioni di euro a ben 400,7 milioni, registrando un incremento del 12%.