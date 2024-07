Marini difende la scherma I numeri uno siano trattati come Sinner

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - Per la serie mi mandano Valentina Vezzali, Giovanna Trillini ed Elisa Di Francisca, vicine della 'porta accanto' in quel di Jesi, la capitale per antonomasia del fioretto italiano ma anche mondiale. "Le Olimpiadi sono sempre una gara particolare, effettivamente c'è un po' di ansia perché è una gara secca e dal punto di vista mediatico per noi è l'unica che vale tutto. Dico che tutti iuno mondiali dovrebbero essere, lui è molto forte e la posizione è strameritata". Così all'AGI, Tommasoin partenza per le Olimpiadi di Parigi dove salirà in pedana da campione mondiale ed europeo in carica nel fioretto. Il 24enne anconetano al Grand Palais della capitale francese, il 29 luglio cercherà di scrivere la storia ma c'è un tabù da rompere.