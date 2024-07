LIVE Darderi-Baez 6-2 3-4 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | break dell’argentino

Leggi tutta la notizia su oasport

40-40 Servizio, palla corta e pallonetto vincente di. 40-AD Palla del contro. Secondo doppio fallo del game del sudamericano. 4o-40 Di un soffio in corridoio il dritto lungolinea di. AD-40 Prima esterna vincente. 40-40 Quarto ACE di. 40-AD Palla del contro. Regalo del sudamericano, che spedisce in rete il dritto in uscita dal servizio. 40-40 Arriva il primo doppio fallo di. Parità. 40-30 Aggressivo sin dalla risposta, che tiene vivo questo ottavo gioco. 40-15 Gran dritto inside in, che si procura due chance del 5-3. 30-15 Servizio vincente. 15-15 E' largo il rovescio incrociato del sudamericano.