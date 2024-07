La Stampa ci spera | Il Napoli non apre alla cessione di Raspadori ma da qui a fine mercato…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ieri la presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Al suo fianco anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che qualcosa sul mercato ha detto. La Juve ha intenzione di chiudere almeno altri tre colpi, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, l’obiettivo di Giuntoli è un giocatore del. Si tratta dima De Laurentiis non vuole sicuramente rinforzare una diretta avversaria in campionato.Juventus piace, ilnon ha intenzione di cederlo Scrive la: Ma se le cessioni dovessero sbloccarsi, potrebbero (dovrebbero) sommarsi ancora altri acquisti.