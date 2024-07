La cosa peggiore che può accadere | il regista di Longlegs spiega il finale del film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, diretto da Osgood Perkins, si presenta come un horror che, pur mantenendo una premessa familiare, riesce a sorprendere il pubblico con unambiguo e inaspettato. La storia segue l’agente speciale dell’FBI Lee Harker, interpretata da Maika Monroe, nel suo tentativo di catturare un serial killer noto come, interpretato da Nicolas Cage.: UnAmbiguo e le Possibilità di un Sequel IlOsgood Perkins hato che il personaggio diha sempre avuto un posto nelle sue idee, anche se la sua origine rimane avvolta nel mistero. “Quando ho deciso che avrei provato per un serial killer procedurale che sarebbe stato qualcos’altro, avevo bisogno di un cattivo”, ha detto Perkins a Variety. “mi ha detto: ‘Lo farò’. Nel tuo cassetto delle idee, una di loro dice: ‘Mettimi dentro, coach’.