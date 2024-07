Il Lucca Summer Festival brilla con Mika e il suo tour ’francese’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), si sa, è un grande appassionato di Italia e di Toscana. È proprio sulle colline del Chianti che il cantante di origine libanese vive buona parte dell’anno. Forse sarà per questo che l’unica data italiana del suoè proprio al, questa sera alle 21,30 in piazza Napoleone. Un concerto che porta sul palco i suoi numerosi successi passati e il nuovo album “Que Ta Tête Fleurisse Toujours” completamente registrato in francese e che mischia il pop al canto melodico. Un viaggio gioioso, intimo e personale che si alterna alla potenza delle hit che hanno fatto la storia della musica mondiale, da Grace Kelly a Relax, Take it Easy, passando per Lollipop.