Ghiaccioli alla frutta con il pesce o la carne | i rimedi per salvare gli animali del Bioparco dal caldo estremo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con picchi di 36 gradi, a Roma, il clima è diventato ingestibile. Se lo è per noi esseri umani, chissà come sarà terribile per gli, che tra pellicce e contatto con il suolo, spesso rovente, hanno a che fare con ilanche più di noi. Geniale, però, l’idea del Giardino Zoologico di Roma, il, che ospita oltre 1200 esemplari tra rettili, volatili e mammiferi. Lo staff ha pensato bene di aiutare gli abitanti del parco stravolgendo la loro dieta alimentare, così da sostenere glinella loro battaglia con le temperature estreme. Cubi di ghiaccio per tutti, quindi. Che sia, a seconda di chi sia il destinatario della pietanza.