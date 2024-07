Conte stronca il piano di Renzi | La politica è una cosa seria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Che sia l’ennesima provocazione di Matteoo il disperato tentativo di riemergere del leader di Italia viva, dopo la batosta rimediata alle Europee, lo capiremo solo col tempo. Fatto sta che la sterzata a sinistra dell’ex premier non scalda i cuori giallorossi. Non certamente quelli dei Cinque Stelle. Ma andiamo con ordine. “Il Pd di Schlein ha detto: vogliamo costruire l’alternativa e per farlo non mettiamo veti. Ma anche noi abbiamo un obbligo, allora – spiegain un’intervista al Corriere della Sera – non possiamo mettere veti sugli altri, a cominciare dai Cinque Stelle”. E ancora: un’alleanza con Elly Schlein (Pd), Giuseppe(M5S) e gli altri “non solo è possibile ma è anche l’unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni”.