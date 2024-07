Castel del Rio lo show può iniziare ‘Festa dei Commercianti’ al via Musica risate e gastronomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con il conto alla rovescia già partito per la 38esima edizione della Sagra del Porcino, il 17-18 e 24-25 agosto con tanto di ritorno dello storico mercato di hobbisti creativi per le vie del paese,del Rio si prepara all’imminente Festa dei Commercianti. Oggi, a partire dalle 20, spazio all’unico vero local street food della zona curato dalle attività produttive dell’abitato dell’alta valle del Santerno con la regia della Pro Loco Alidosiana. L’occasione giusta per salire in collina, concedersi una piccola tregua dalle temperature roventi della città, e gustare tante proposte culinarie della tradizione preparate direttamente dagli operatori commerciali locali. Una grande abbuffata a cielo aperto, con tavoli e sedie sistemati in Piazza della Repubblica, e la possibilità di gustare fino a cinque portate con l’acquisto del semplice tagliando d’ingresso a prezzo popolare.