Borsellino 32 anni dopo Meloni | Combattiamo la mafia e difendiamo i valori per cui ha dato la vita

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Oggi ricorre il 32esimoversario della strage di via D’Amelio, un giorno che ha segnato profondamente la nostra Nazione. Ricordiamo con rispetto e commozione il giudice Paoloe gli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina, che hanno sacrificato la loronella lotta contro la”. Così la premier Giorgiain un post su Facebook pubblicato di prima mattina. ” Il loro coraggio e il loro impegno per la giustizia e la legalità rimangono un faro di speranza e determinazione per tutti noi. È nostro dovere onorare la loro memoria continuando a combattere ogni forma di criminalità e difendere idi giustizia e libertà per i quali hannola”.