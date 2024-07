Atp Gstaad 2024 Berrettini è in semifinale | per sconfiggere Auger-Aliassime bastano due tie-break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il torneo ATP 250 dicontinua a portare bene a Matteo, che dopo il titolo vinto nel 2018 e la finale raggiunta nel 2022, approda in. Sconfitto, come da pronostico, in due tie-Felix, che ha dato del filo da torcere all’azzurro, tenendolo in campo per 2h10?, ma nei momenti chiave è mancato. Il prossimo avversario disarà Stefanos Tsitsipas, prima testa di serie e giustiziere di Fabio Fognini. Il greco è avanti 3-0 nei precedenti e partirà favorito. TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Il match si apre con una serie di game rapidi e dominati dal giocatore al servizio, ma dal quinto gioco la musica cambia.si procura infatti quattro palle, ma sbaglia qualche rovescio di troppo e non riesce a strappare la battuta al rivale.