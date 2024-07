Aggressione a San Sebastiano al Vesuvio | attestato un 17enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il 25 maggio scorso a Sanun diciannovenne ha subito una brutale. La vittima fu raggiunta da diversi fendenti con una lama da 20 centimetri Il sedici luglio scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile. Ad emettere il Provvedimento il l’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. A finire nell’Istituto di Pena Minorile D. S., ungravemente indiziato del reato di lesioni gravissime. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli su delega della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.