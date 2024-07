Abusivismo edilizio Carabinieri sequestrano due resort a Paestum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Investigativo di Salerno e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli hanno sequestrato le strutture turistiche Miae Maragià (frutto della suddivisione dell'ex villaggio turistico Oasis) a Capaccio(Salerno). Nel procedimento penale sono indagati per lottizzazione abusiva di terreni demaniali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, i proprietari delle due strutture che avrebbero effettuato interventi edilizi in assenza del titolo autorizzativo e del parere paesaggistico. L'area occupata dai, si apprende dalla procura di Salerno, che coordina le indagini, è passata da circa 30mila metri quadrati dichiarati nelle concessioni edilizie rilasciate tra il 1998 e il 2001 ai circa 45mila attuali. (ANSA).