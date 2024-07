Un’Europa senza Verdi aiuta la crescita L’Ursula bis spiegato da Martusciello

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) “La mancanza del voto deiin maggioranza fa star bene tutti, l’Italia principalmente, perché isono nemici della competitività e della concorrenza: non averli in maggioranza è una garanzia per tutti”. Così a Formiche.net l’eurodeputato di Forza Italia Fulvio, secondo cui a proposito del Green deal non si può immaginare di prendere provvedimenti che possano in qualche maniera penalizzare un’impresa o portare a licenziamenti. La prima emergenza è l’occupazione. Ursula von der Leyen esce rafforzata o dimezzata dal voto della plenaria, rispetto ai numeri di Roberta Metsola? Esce rafforzata perché sono votazioni complete diverse.