Tutte le sfumature di Rizzo | Solarità e fantasmi il mio punto di forza

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si intitola Mi hai visto piangere in un club (Epic Records/Sony Music Italy) l’EP che segna l’esordio discografico di. Un progetto di otto tracce che per la giovane artista ha rappresentato un vero e proprio viaggio, non solo nella musica ma anche nei meandri di se stessa. «Questo EP – ci racconta – è proprio il momento che aspettavo da tantissimi anni. Ho iniziato a lavorare con Sony nel 2021 e, già allora, avevo in mente questo progetto. Si è concretizzato però solo negli ultimi mesi, anche se non ho mai lavorato ai miei brani con la volontà di scrivere i pezzi del disco. Ho fatto musica in questi anni e, quando ho capito che per me era il momento di uscire con un progetto più grande, ho ascoltato quanto avevo fatto. Dico sempre che è stato come partorire: è la realizzazione di tanto lavoro, di tante emozioni e di tanta musica».