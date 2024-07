Trump ha nominato il suo vice chi è J D Vance e qual è il suo piano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) In vista delle prossime elezioni presidenziali USA, l’ex Presidente americano Donaldha scelto il Senatore dell’Ohio J.D.come suo candidato allapresidenza. Questa decisione, resa pubblica tramite i canali social poco prima della Convenzione Nazionale Repubblicana a Milwaukee, segna di fatto l’ascesa rapida dinel panorama politico, rendendolo di fatto un alleato chiave per il partito. Inizialmente critico nei confronti didurante le elezioni del 2016,si è successivamente allineato alle sue politiche, focalizzandosi in particolare sul protezionismo economico, la riforma dell’immigrazione e lo scetticismo verso gli impegni internazionali. Chi è J.D., il candidato allapresidenza scelto daNato a Middletown, in Ohio, J.D.– James David– è cresciuto in una famiglia segnata da problemi di dipendenza, separazioni e difficoltà.