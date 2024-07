Trespass | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, giovedì 18 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondathriller del 2011 diretto da Joel Schumacher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’uomo d’affari e commerciante di diamanti Kyle Miller, sua moglie Sarah e la loro figlia adolescente Avery vivono in una lussuosa villa a Shreveport, Louisiana. Apparentemente felice, la famiglia ha numerosi problemi: Avery è ribelle, Kyle è spesso assente, mentre Sarah si sente trascurata e annoiata dalla sua vita casalinga. Una sera, Avery fugge di casa per andare con la sua amica Kendra a una festa a casa di un ragazzo di nome Jake, nonostante i suoi genitori glielo abbiano vietato. Mentre Kyle è in procinto di partire per un viaggio d’affari, la loro casa viene invasa da una banda di delinquenti fintasi poliziotti.