Tragedia sul lavoro | operaio muore precipitando in un cantiere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) MASSA MARITTIMA –sulin un. Ancora unasulin Toscana. Unè morto giovedì 18 luglioin una Massa Marittima, provincia di Grosseto. L’uomo, 54 anni, sarebbe precipitato da un’altezza di una decina di metri. Inutile l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il trasferimento in ospedale. Nonostante i tentativi per rianimarlo, per l’non c’è stato niente da fare. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Si allunga l’elenco dei morti sule come istituzioni non possiamo proprio accettarlo. Alla famiglia del lavoratore deceduto va il cordoglio mio e di tutta la giunta regionale. In un Paese civile non si può morire di