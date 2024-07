The Boys 4 finisce malissimo ma apre un vaso di Pandora pieno di belle promesse

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) È un finale amaro quello di The4. Da un episodio all'altro le situazioni folli, irriverenti ed esagerate che contraddistinguono lo show non sono mancate (a partire da bisonti e pecore assassine volanti fino al sadomaso alla Pulp Fiction), ma ora non c'è più niente di assurdo e di camp che faccia sorridere, figuriamoci ridere. Eppure fin dall'inizio, dalle primissime immagini e dalla musica che le accompagnava, che le cose potevano andare molto male lo sentivamo. Come in un presentimento. Insomma, il finale ci ha trovato comunque impreparati. Perché nella vittoria dei Theci speravamo tanto. La terza stagione aveva creato le basi per una sorta di guerra civile tra antifa e supereroi Vought sempre più apertamente fascisti e suprematisti.