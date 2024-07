Superfrustino napoletano Minopoli e Pistone in finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) È stata avvincente, incerta fino all’arrivo della quinta prova, la prima semidel- Tomaso Grassi Award 2024, abbinata alla cantina Fattoria Nicolucci di Predappio e ai suoi rinomati vini profondamente legati al territorio della collina forlivese. La serata è stata caldissima sia per il clima quasi tropicale, sia per i risultati in pista. Il più giovane della stirpe napoletana dei, Ferdinando, è stato promosso con un solo punto di margine alladel 27 agosto, grazie al quinto posto conquistato nella quinta prova, corsa centrale della serata, con Corcovado che gli è stato messo a disposizione da Rino e Claudio Ferri.