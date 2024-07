Sunny tra solitudine e intelligenze artificiali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) È un esperimento interessante e ambizioso, nuova serie di Apple tv+ in dieci episodi da mezz’ora e tratta dal romanzo “The Dark Manual” di Colin O’Sullivan. Siamo in Giappone, precisamente a Kyoto, e Suzie (Rashida Jones) ha appena perso il marito e il figlio in un misterioso incidente aereo. La donna si trova sprofondata nellapiù assoluta, in un paese dove le uniche due persone con cui aveva relazioni erano i suoi famigliari e dove non parla la lingua. Il suo non è solo un isolamento fattuale ma soprattutto emotivo; si sente incastrata in un non luogo dove ha perso qualsiasi punto di riferimento. L’azienda per cui lavorava il marito le fa recapitare a casa – come occasione di compagnia – un robot avanzatissimo di nome (femminile) di "" che ben presto si scoprirà essere stato programmato dal marito di Suzie.