Sliding doors alla Fiorentina | parte Milenkovic arriva Pongracic

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE –in casa. Oggi ha salutato ufficialmente il serbo Nikola, il difensore da sette anni in maglia viola, che è passato al Nottingham Forest. Al club gigliato vanno circa 13 milioni di euro e 3 di bonus. “Il presidente Commisso, la dirigenza e tutta la– si legge nella nota ufficiale del club – ringraziano Nikola per la professionalità e l’attaccamentomaglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”. In ingresso c’è il tedesco Marin, l’anno scorso a Lecce. Il giocatore, che èto oggi a Firenze per svolgere le visite mediche, èto con un vero e proprio blitz dell’ultim’ora che ha ‘scippato’ il giocatore ai francesi del Rennes. Il contratto lo legheràsocietà viola per i prossimi cinque anni.