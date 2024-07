Quali sono le serie candidate agli Emmy assolutamente da vedere? Ecco le 5 imperdibili a nostro giudizio | le avete già viste tutte?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 luglio 2024) Latv che ha ottenuto più candidature2024, cioè gli Oscar della televisione, è Sh?gun. Con ben 25 nomination: un record. Non possiamo che partire da questa novità di Disney + per sceglierele migliorida, rio scoprire prima della cerimonia di premiazione. Che si terrà domenica 15 settembre al Peacock Theater di Los Angeles. Dinominate o bellamente snobbate2024 ce nedavvero tante. Da Compagni di viaggio a Ripley (è un peccato, però, che abbiano escluso ilMaurizio Lombardi, lo dicono tutti), da What we do in the shadow a Baby Reindeer a Il problema dei 3 corpi, passando per i grandi assenti come The curse o The Gentleman. Noi abbiamo scelto le 5 che vi consigliamo dise non loancora fatto.