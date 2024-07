Priyanka Chopra | 12 look sul red carpet che ci hanno conquistato

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) In attesa di rivederla sullo schermo dopo Citadel,continua ad ammaliare i suoi fan sul redconincantevoli.ad oggi è una delle personalità hollywoodiane più influenti anche nel campo glam. Classe ’82, ha mosso i primissimi passi partecipando al concorso di bellezza di Miss Mondo nel 2000, edizione che ha poi vinto. Ma la popolarità è arrivata tempo dopo e, dopo Bollywood, haanche l’intrattenimento oltreoceano. Se di recente l’abbiamo rivista su Prime Video come protagonista di Citadel, lato cinematografico è stata coinvolta anche con Love Again.. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagNegli anni ha recitato in numerosi film come Appartamento per 3, Non è romantico?, The Sky Is Pink, We Can Be Heroes. E ancora è apparsa ne La tigre bianca e Matrix Resurrections.