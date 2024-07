Nuovi arresti domiciliari per Toti | è accusato di finanziamenti illeciti ricevuti da Esselunga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nuova misura cautelare agli arresti domiciliari per Giovanni Toti, già ristretto nella sua casa di Ameglia (La Spezia) dal 7 maggio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso la gip di Genova Paola Faggioni su richiesta della Procura. L'accusa riguarda il presunto finanziamento illecito da parte della catena di supermercati Esselunga alla lista del governatore in sostegno del candidato sindaco Marco Bucci per le elezioni comunali del 2022 nel capoluogo. Per lo stesso reato sono indagati a piede libero anche l'ex capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani, l'ex senatore Maurizio Rossi, editore della tv locale Primocanale, e l'ex consigliere di amministrazione di Esselunga Francesco Moncada. Articolo in aggiornamento